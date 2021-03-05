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Шесть партий Азербайджана объединились с ПЕА

Шесть партий Азербайджана объединились с ПЕА С ПЕА объединились 6 партий
Внутренняя политика
5 марта 2021 г. 13:14
Шесть партий Азербайджана объединились с ПЕА
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В Азербайджане 6 партий присоединились к партии "Новый Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, решение было принято на состоявшемся сегодня VII съезде ПЕА.

Партии, присоединившиеся к ПЕА:

1. Народно-Демократическая партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году, председатель Рафик Турабхан)

2. Крестьянская партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году)

3. Партия национального спасения (зарегистрирована в 1993 году, председатель Вугар Орудж)

4. Партия соотечественников Азербайджана (зарегистрирована в 1993 году, председатель Гюлара Сафарова)

5. Партия национального движения Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Самир Сафаров)

6. Демократическая партия предпринимателей Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Гасым Гасымов).

12:38

Проводится внеочередной VII съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, в съезде принимают участие председатели Народно-Демократической партии Азербайджана, Крестьянской партии Азербайджана, Партии национального спасения, Партии соотечественников Азербайджана, Партии национального движения Азербайджана и Демократической партии предпринимателей Азербайджана.

На съезде будет рассмотрено их обращение о присоединении к ПЕА.

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