Шесть партий Азербайджана объединились с ПЕА

В Азербайджане 6 партий присоединились к партии "Новый Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Report, решение было принято на состоявшемся сегодня VII съезде ПЕА.
Партии, присоединившиеся к ПЕА:
1. Народно-Демократическая партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году, председатель Рафик Турабхан)
2. Крестьянская партия Азербайджана (зарегистрирована в 1992 году)
3. Партия национального спасения (зарегистрирована в 1993 году, председатель Вугар Орудж)
4. Партия соотечественников Азербайджана (зарегистрирована в 1993 году, председатель Гюлара Сафарова)
5. Партия национального движения Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Самир Сафаров)
6. Демократическая партия предпринимателей Азербайджана (зарегистрирована в 1994 году, председатель Гасым Гасымов).
Проводится внеочередной VII съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Report, в съезде принимают участие председатели Народно-Демократической партии Азербайджана, Крестьянской партии Азербайджана, Партии национального спасения, Партии соотечественников Азербайджана, Партии национального движения Азербайджана и Демократической партии предпринимателей Азербайджана.
На съезде будет рассмотрено их обращение о присоединении к ПЕА.