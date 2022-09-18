Шехид Юсиф Гурбанов похоронен в Геранбое

В селе Шафаг Геранбойского района похоронен военнослужащий Сил специального назначения Азербайджанской армии Юсиф Асиф оглу Гурбанов, который погиб от полученных ранений при подрыве мины во время широкомасштабной военной провокации армянских ВС.
Как передает западное бюро
Затем Ю.Гурбанов был похоронен на кладбище в родном селе Шафаг Геранбойского района.
Отметим, что гизирь Юсиф Гурбанов принимал участие и в 44-дневной Отечественной войне. Он скончался 17 августа в Главном клиническом госпитале Минобороны.