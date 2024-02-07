О нас

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах 7 февраля президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 20:14
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

7 февраля президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и процветания нашего народа. Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул значение достижения нашей страной под руководством президента Азербайджана больших успехов и возвращения азербайджанских земель.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских связей, а также укреплении сотрудничества между нашими странами, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и будущих контактах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev congratulates Ilham Aliyev on his confident victory in elections
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev seçkilərdə inamlı qələbə münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi