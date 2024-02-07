Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах

7 февраля президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

7 февраля президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и процветания нашего народа. Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул значение достижения нашей страной под руководством президента Азербайджана больших успехов и возвращения азербайджанских земель.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских связей, а также укреплении сотрудничества между нашими странами, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и будущих контактах.