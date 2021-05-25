Шахмар Мовсумов: Будут закрыты объекты, сотрудники которых не имеют сертификатов

Этот вопрос касается концертных залов, театров, кинотеатров и залов для проведения торжеств

"С целью снижения риска заражения в открывающихся объектах, то есть для работников спортивно-оздоровительных центров, предусмотрено требование о наличии сертификата о вакцинации или иммунитете".

Как сообщает Report, об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он сказал, что это требование будет применяться с 1 июля, объектам, 80 процентов работников которых не будут иметь ковид-паспорта к указанной дате, будут сделаны предупреждения или даже они могут быть закрыты: "Этот вопрос касается концертных залов, театров, кинотеатров и залов для проведения торжеств. Тем, кто хочет воспользоваться услугами этих объектов в будущем, я бы порекомендовал в скором времени пройти вакцинацию".