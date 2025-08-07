Шахмар Мамедов: Достигнута положительная динамика в сфере защиты прав и свобод граждан

В Центре юридической помощи Коллегии адвокатов Азербайджана (КААР) состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Коллегии адвокатов Салерно (Италия) Альберто Ториелло.

Об этом Report сообщили в КААР.

Заместитель председателя Коллегии - директор Центра юридической помощи Шахмар Мамедов выразил удовлетворение теплыми отношениями, существующими между двумя странами.

Во время встречи Ш.Мамедов рассказал о реформах, направленных на модернизацию и международную интеграцию правовой системы Азербайджана. Он подчеркнул, что за последние годы КААР не только стала членом ряда авторитетных международных организаций, но и установила прямое сотрудничество с адвокатскими структурами других стран. Ш.Мамедов подчеркнул, что в результате проведенных реформ значительно вырос авторитет адвокатуры, достигнута положительная динамика в сфере защиты прав и свобод граждан.

Руководитель отдела международного сотрудничества Аппарата КААР Гёзель Гусейнзаде представила итоги проделанной работы.

Председатель Коллегии адвокатов Салерно Альберто Ториелло выразил удовлетворение встречей и высоко оценил шаги, предпринятые в направлении развития института адвокатуры в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества. Гости также ознакомились с условиями работы и направлениями деятельности Центра юридической помощи.