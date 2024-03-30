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Шахлар Джафаров: На этой машине я покинул Лачын, теперь на ней возвращаюсь обратно

Шахлар Джафаров: На этой машине я покинул Лачын, теперь на ней возвращаюсь обратно Горы Лачына зовут нас, я покинул свой родной город на этой машине, на ней же возвращаюсь обратно.
Внутренняя политика
30 марта 2024 г. 07:27
Шахлар Джафаров: На этой машине я покинул Лачын, теперь на ней возвращаюсь обратно

Горы Лачына зовут нас, я покинул свой родной город на этой машине, на ней же возвращаюсь обратно.

Об этом сказал Report бывший вынужденный переселенец из Лачына Шахлар Джафаров, который в составе очередного миграционного каравана на своем "УАЗ" выехал в родной город из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему за созданные условия, и добавил, что азербайджанские земли были освобождены ценой крови наших сыновей.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует исцеления гази. Мне было двадцать, когда я покинул Лачын. Возвращение в родные места спустя тридцать два года вызывает неописуемые чувства. В 1992 году я уехал из Лачына на этой машине, а сегодня на этой же машине возвращаюсь в родные края", - сказал Ш.Джафаров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahlar Cəfərov: Laçından bu maşınla çıxmışdım, bu maşınla da doğma yurduma qayıdıram

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