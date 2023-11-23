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Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в Азербайджане

Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в Азербайджане Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в Азербайджане Го Минь.
Внутренняя политика
23 ноября 2023 г. 15:03
Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в Азербайджане
Шахин Мустафаев

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Китая в Азербайджане Го Минь.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Также была подчеркнута важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, в частности, совместного продвижения инициативы "Пояс и путь", а также Транскаспийского международного транспортного маршрута. В этом контексте был обсужден ряд проектов документов, которые планируется подписать в ближайшее время с целью совершенствования правовой базы, а также расширения механизмов сотрудничества.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev meets Chinese Ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

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