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Шахин Диниев: Все с гордостью идут на выборы

Шахин Диниев: Все с гордостью идут на выборы Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Шахин Диниев проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:47
Шахин Диниев: Все с гордостью идут на выборы

Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Шахин Диниев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, опытный специалист воспользовался избирательным правом на участке №16 Сабунчинского избирательного округа №26.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана поделился впечатлениями о голосовании: "Это самые величественные выборы в истории Азербайджана. Наша страна уже полностью восстановила свой суверенитет. Раньше нас беспокоила карабахская проблема, а теперь все с гордостью идут на выборы".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Diniyev: "Bu, Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və möhtəşəm seçkisidir"

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