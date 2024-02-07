Шахин Диниев: Все с гордостью идут на выборы

Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Шахин Диниев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Главный тренер футбольного клуба "Сабаил" Шахин Диниев проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, опытный специалист воспользовался избирательным правом на участке №16 Сабунчинского избирательного округа №26.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана поделился впечатлениями о голосовании: "Это самые величественные выборы в истории Азербайджана. Наша страна уже полностью восстановила свой суверенитет. Раньше нас беспокоила карабахская проблема, а теперь все с гордостью идут на выборы".

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.