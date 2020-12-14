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Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину

Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину Находящиеся в плену у армянской стороны азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были доставлены на Родину.
Внутренняя политика
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14 декабря 2020 г. 18:11
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину

Находящиеся в плену у армянской стороны азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были доставлены на Родину.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что следуя своим обязательствам, вытекающим из подписанного Президентом Российской Федерации, Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также нормам международного гуманитарного права и принципам гуманизма, азербайджанская сторона последовательно выполняла возложенные на нее задачи по обеспечению прав армянских военнослужащих, взятых в плен во время войны.

Информация о пленных армянах регулярно предоставлялась Международному комитету Красного креста и российским миротворцам, часть из них в одностороннем порядке была освобождена. За время пребывания в Азербайджане этим заключенным были оказаны необходимые медицинские услуги и достойное обращение, им была предоставлена возможность поддерживать связь со своими семьями, а также обеспечены другие их права.

Также, сохраняя в центре внимания вопросы возвращения на родину граждан Азербайджана, попавших в плен или взятых в заложники в ходе боевых действий по различным причинам, нами проводились беспрерывные переговоры с Международным комитетом Красного креста, российскими миротворческими силами и другими международными организациями и осуществлялись все возможные меры.

В результате переговоров, проведенных с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договоренность об обмене пленными и заложниками по принципу “всех на всех”, а 14 декабря текущего года началось взаимное возвращение пленных и заложников. В полдень была осуществлена доставка в Баку на самолете пленных и заложников, являющихся гражданами Азербайджана, в том числе Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, удерживаемых в армянском плену с июля 2014 года. После того, как будут приняты соответствующие карантинные меры, освобожденные лица воссоединятся со своими семьями.

Азербайджанская сторона и впредь, руководствуясь принципами гуманизма, будет выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и тел погибших.

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