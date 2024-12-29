Дело военного преступника Варданяна передано председателю Бакинского военного суда

СГБ завершила следствие по делу военного преступника Варданяна

Уголовное дело в отношении военного преступника Рубена Варданяна передано в производство председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Как сообщает Report, дата и время первого заседания суда не обнародованы.

Ранее СГБ и Генпрокуратура распространили совместное заявление касательно расследования дела Варданяна.

Расследование уголовного дела велось по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности, военных и других преступлений против Азербайджанской Республики и ее народа.

Бывший гражданин РФ, а ныне гражданин Армении, основатель и руководитель компании "Тройка Диалог" в России, член совета директоров ОАО "КАМАЗ", независимый директор группы компаний "Волга-Днепр" и занимавший другие должности в России Рубен Карленович Варданян был привлечен в качестве обвиняемого 25 сентября 2023 года по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 Уголовного кодекса АР и объявлен в розыск.

Он был задержан 27 сентября 2023 года и передан следствию. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

На основании собранных доказательств Варданяну было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и других статей Уголовного кодекса АР.

В ходе следствия права обвиняемого, включая право на защиту и использование родного языка, а также другие процессуальные права, были полностью обеспечены. Обвиняемому были предоставлены адвокаты по его выбору. Все ходатайства обвиняемого и его адвокатов были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и по ним были приняты соответствующие решения.