О нас

СГБ разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую фейки от имени президента и других официальных лиц

СГБ разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую фейки от имени президента и других официальных лиц Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую в сети фейковые заявления от имени государственных и общественных деятелей, в том числе президента страны.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 09:29
СГБ разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую фейки от имени президента и других официальных лиц

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую в сети фейковые заявления от имени государственных и общественных деятелей, в том числе президента страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.

Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта – технологии "дипфейк" создавали видеоролики с участием президента Азербайджана и других государственных и общественных деятелей. Гражданам обещали доходы в крупных размерах от участия в "инвестиционных проектах" Госнефтекомпании SOCAR, Kapital Bank и "Международного банка Азербайджана", после чего похищали денежные средства с их банковских карт.

По фактам в СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2, 273-2, 178.3.1.

"В результате комплексного расследования были установлены страны, на территории которых совершаются данные киберпреступления. В рамках оперативного процессуального сотрудничества с соответствующими органами этих государств ​​международная киберпреступная сеть была разоблачена", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что киберпреступники проворачивали аналогичные махинации не только в Азербайджане, но и других странах. Киберпреступники, действовавшие на территории Украины, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами. Кроме того, задержаны два гражданина Азербайджана - Зохрабов Рафиг Махир оглы (1998 г.р.) и Нифталиев Сардар Алихан оглы (1979 г.р.) - причастные к данному преступному деянию. Задержанные привлечены к уголовной ответственности и решением суда помещены под стражу.

Новость дополняется

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке State Security busts cyber ring behind fake news attributed to top officials
Версия на азербайджанском языке Prezident və digər dövlət xadimlərinin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə ifşa olunub

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi