СГБ разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую фейки от имени президента и других официальных лиц

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую в сети фейковые заявления от имени государственных и общественных деятелей, в том числе президента страны.

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила киберпреспутную сеть, распространявшую в сети фейковые заявления от имени государственных и общественных деятелей, в том числе президента страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе СГБ.

Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта – технологии "дипфейк" создавали видеоролики с участием президента Азербайджана и других государственных и общественных деятелей. Гражданам обещали доходы в крупных размерах от участия в "инвестиционных проектах" Госнефтекомпании SOCAR, Kapital Bank и "Международного банка Азербайджана", после чего похищали денежные средства с их банковских карт.

По фактам в СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2, 273-2, 178.3.1.

"В результате комплексного расследования были установлены страны, на территории которых совершаются данные киберпреступления. В рамках оперативного процессуального сотрудничества с соответствующими органами этих государств ​​международная киберпреступная сеть была разоблачена", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что киберпреступники проворачивали аналогичные махинации не только в Азербайджане, но и других странах. Киберпреступники, действовавшие на территории Украины, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами. Кроме того, задержаны два гражданина Азербайджана - Зохрабов Рафиг Махир оглы (1998 г.р.) и Нифталиев Сардар Алихан оглы (1979 г.р.) - причастные к данному преступному деянию. Задержанные привлечены к уголовной ответственности и решением суда помещены под стражу.

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