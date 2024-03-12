СГБ: Распространявший дезинформацию в соцсетях ученик привлечен к следствию

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана установила, что страница в социальной сети, на которой размещались публикации с угрозами вооруженного нападения на бакинские школы, управляется из-за рубежа лицами, не имеющими возможности создать как

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана установила, что страница в социальной сети, на которой размещались публикации с угрозами вооруженного нападения на бакинские школы, управляется из-за рубежа лицами, не имеющими возможности создать какую-либо угрозу на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на СГБ.

В ведомстве заявили, что публикации были направлены на создание паники и искусственного ажиотажа среди граждан, в этой связи продолжаются серьезные мероприятия.

Кроме того, было отмечено, что ученик средней школы номер 229 Низаминского района города Баку разместил на созданной им одноименной странице в мессенджере Telegram публикацию того же характера, сопроводив ее снятыми им в школе кадрами. Учащийся школы привлечен к следствию.

В СГБ призвали граждан не верить несерьезным публикациям в соцсетях и осуждать тех, кто занимается распространением необоснованных сведений с целью дезинформирования граждан.