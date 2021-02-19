СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо

В некоторых азербайджанских социальных медиа-ресурсах со ссылкой на армянские источники под заголовками подобными "В Суговушане запланирована встреча между главой СГБ Армении А.Абазяном, начальником российского миротворческого контингента генералом Р.Мура

В некоторых азербайджанских социальных медиа-ресурсах со ссылкой на армянские источники под заголовками подобными "В Суговушане запланирована встреча между главой СГБ Армении А.Абазяном, начальником российского миротворческого контингента генералом Р.Мурадовым, председателем СГБ Азербайджана Али Нагиевым и А.Арутюняном", распространилась не соответствующая действительности информация.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Служба государственной безопасности категорически опровергает подобные новости и сообщения и доводит до внимания, что до сих пор общественности последовательно предоставлялась информация о встречах руководителей служб безопасности Азербайджана и Армении. Учитывая чуткое отношение общества к вопросам, связанным с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостностью и безопасностью Азербайджана, общественность будет информироваться о таких встречах и в дальнейшем.

Еще раз призываем средства массовой информации и социальные медиа не распространять необоснованные и недостоверные сведения, наносящие ущерб общегосударственным интересам, а также не исключаем, что они намеренно распространяются враждебными кругами в социальных сетях, преследуя цель ввести в заблуждение общественное мнение в Азербайджане, в связи с этим просим ссылаться только на официальные данные госструктур", - говорится в заявлении.