О нас
Report Georgia
Аудио новости

СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо

СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо В некоторых азербайджанских социальных медиа-ресурсах со ссылкой на армянские источники под заголовками подобными "В Суговушане запланирована встреча между главой СГБ Армении А.Абазяном, начальником российского миротворческого контингента генералом Р.Мура
Внутренняя политика
19 февраля 2021 г. 15:23
СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо
0 : 00
0 : 00

В некоторых азербайджанских социальных медиа-ресурсах со ссылкой на армянские источники под заголовками подобными "В Суговушане запланирована встреча между главой СГБ Армении А.Абазяном, начальником российского миротворческого контингента генералом Р.Мурадовым, председателем СГБ Азербайджана Али Нагиевым и А.Арутюняном", распространилась не соответствующая действительности информация.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Служба государственной безопасности категорически опровергает подобные новости и сообщения и доводит до внимания, что до сих пор общественности последовательно предоставлялась информация о встречах руководителей служб безопасности Азербайджана и Армении. Учитывая чуткое отношение общества к вопросам, связанным с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостностью и безопасностью Азербайджана, общественность будет информироваться о таких встречах и в дальнейшем.

Еще раз призываем средства массовой информации и социальные медиа не распространять необоснованные и недостоверные сведения, наносящие ущерб общегосударственным интересам, а также не исключаем, что они намеренно распространяются враждебными кругами в социальных сетях, преследуя цель ввести в заблуждение общественное мнение в Азербайджане, в связи с этим просим ссылаться только на официальные данные госструктур", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DTX: Əsassız və dəqiqləşdirilməmiş xəbərləri yaymaq yolverilməzdir

Новости партнеров

Самое важное

Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi