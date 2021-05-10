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СГБ поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева

СГБ поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева Служба госбезопасности поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера
Внутренняя политика
10 мая 2021 г. 10:25
СГБ поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева

Служба госбезопасности поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева.

Как передает Report, в обращении, размещенном на сайте СГБ, говорится:

“Исполняется 98 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, гениальной личности, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, посвятивший свою великую и значимую жизнь народу, усилению и подъему Азербайджана, своей политической мудростью и знаниями создал богатую школу государственности, высокие управленческие традиции и поднялся на вершину общенационального лидера. Созданная им школа государственного управления исходит из таких ценностей, как защита нашей независимости, верное служение Родине, народу, государственности и самоотверженность на этом пути.

Сегодня сотрудники Службы госбезопасности достойно продолжают наследие патриотизма и профессионализма почетного руководителя органов безопасности Азербайджана Гейдара Алиева, упорно и решительно трудятся под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева для надежной защиты безопасности государства".

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Версия на азербайджанском языке DTX Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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