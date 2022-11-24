СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника

23 ноября в музее "Шохрат" Академии им.Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики начала свою работу конференция на тему "Опыт Отечественной войны", организованная службой секретаря Совета безопасности Азербайджанской Ре

23 ноября в музее "Шохрат" Академии им.Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики начала свою работу конференция на тему "Опыт Отечественной войны", организованная службой секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Совете безопасности (СБ).

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель начальника СГБ, генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, начальник Государственного агентства по охране стратегических объектов, генерал-майор Ильгар Аббасов, руководящие сотрудники правоохранительных и других госорганов, представители Генштаба ВС и генерального секретариата Совета национальной безопасности Турции. Целью конференции является анализ результатов Отечественной войны и обмен военным опытом между соответствующими структурами.

Секретарь СБ, генерал-полковник Рамиль Усубов выразил благодарность руководству СГБ за поддержку в организации мероприятия, рассказал о важности проведения конференции на эту тему.

Затем министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о реформах, реализуемых по поручению руководства страны для повышения военного потенциала aрмии Азербайджана после Отечественной войны, создании новых воинских объединений, наращивании уровня военного образования личного состава Вооруженных сил, оснащении их современной военной техникой и оборудованием для оперативного и гибкого выполнения поставленных задач.

Генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский отметил, что всевозможное препятствование реваншистскими силами в Армении нормализации отношений между двумя странами вызывает беспокойство, как и выделение этой страной на вооружение и строительство армии больших средств, попытки приобретения из зарубежных стран современного вооружения и военного оборудования, тенденции затягивания подписания мирного соглашения.

Также было подчеркнуто, что особое внимание привлекает перевоз военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, создание условий для осуществления там различных провокаций. Также была отмечена разведывательно-подрывная деятельность, активно осуществляемая спецслужбами Ирана против Азербайджана, и принятые решительные меры в этом направлении.