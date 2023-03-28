СГБ мобилизует свои возможности для реализации программы "Великое возвращение"

Служба государственной безопасности Азербайджана мобилизует все свои возможности для реализации программы "Великое возвращение" на освобожденные территории.

Служба государственной безопасности Азербайджана мобилизует все свои возможности для реализации программы "Великое возвращение" на освобожденные территории.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии, посвященном 104-й годовщине со дня создания органов безопасности Азербайджана и профессиональному празднику, сообщает Report.

Начальник службы отметил, что для успешной реализации процесса переселения граждан на территории, освобожденные от оккупации благодаря полководческому мастерству победоносного Верховного Главнокомандующего и решимости Азербайджанской Армии, СГБ, как и другие государственные органы, мобилизует все свои возможности.