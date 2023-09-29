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СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе

СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе Бывший заместитель командира так называемой "армии обороны Нагорного Карабаха", гражданин Армении Давид Манукян был задержан азербайджанскими пограничниками.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 16:42
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе

Бывший заместитель командира так называемой "армии обороны Нагорного Карабаха", гражданин Армении Давит Манукян был задержан по подозрению в террористической деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Службу государственной безопасности.

В СГБ отметили, что проводится предварительное расследование в связи с многочисленными террористическими преступлениями, совершенными за прошедший период незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике.

"На основании собранных доказательств установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Манукян Давит Азати (1971 года рождения) совершил преступления, предусмотренные статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение организованной группой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы)", - отметили в СГБ.

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Версия на английском языке SSS: Armenian citizen Davit Manukyan arrested for terrorist crimes he committed in Karabakh
Версия на азербайджанском языке DTX: "Ermənistan vətəndaşı Davit Manukyan Qarabağda törətdiyi terrorçuluq cinayətlərinə görə həbs edilib"

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