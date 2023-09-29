СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе

Бывший заместитель командира так называемой "армии обороны Нагорного Карабаха", гражданин Армении Давид Манукян был задержан азербайджанскими пограничниками.

Бывший заместитель командира так называемой "армии обороны Нагорного Карабаха", гражданин Армении Давит Манукян был задержан по подозрению в террористической деятельности в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Службу государственной безопасности.

В СГБ отметили, что проводится предварительное расследование в связи с многочисленными террористическими преступлениями, совершенными за прошедший период незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента в Азербайджанской Республике.

"На основании собранных доказательств установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Манукян Давит Азати (1971 года рождения) совершил преступления, предусмотренные статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение организованной группой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы)", - отметили в СГБ.