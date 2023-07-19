​​​​​​​Сфера деятельности женщин в Азербайджане будет еще более расширена

Сфера деятельности женщин в Азербайджане будет еще более расширена.

Сфера деятельности женщин в Азербайджане будет еще более расширена.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на брифинге, посвященном первому полугодию 2023 года.

"К нам поступают обращения по поводу большого количества сфер, в которых женщинам запрещено работать в стране. Мы подготовили предложения в этой связи, предполагается максимально сократить количество этих сфер. Полагаю, что наши усилия в этом направлении в ближайшее время дадут положительные результаты. Сфера деятельности женщин будет и дальше расширяться.", - отметила председатель Комитета.