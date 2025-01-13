Севиндж Гусейнова: Я покинула Джебраил в 8 лет, сегодня возвращаюсь как мать пограничника

Когда мы покидали Джебраил, мне было 8 лет. Сегодня я возвращаюсь туда как мать пограничника.

Когда мы покидали Джебраил, мне было 8 лет. Сегодня я возвращаюсь туда как мать пограничника.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Севиндж Гусейнова, которая сегодня возвращается в город Джебраил.

Она отметила, что проживает один из самых незабываемых дней своей жизни:

"Я очень рада. Испытываю гордость и волнение. От имени своей семьи и всех жителей Джебраила мы благодарим главу государства за возможность пережить этот радостный день.

Вынужденные переселенцы всегда находились в центре внимания президента Ильхама Алиева. Глава государства на протяжении всех этих лет уделял всем нам большое внимание и заботу. Социальные пособия, освобождение наших детей от платы за обучение, а также коммунальные льготы – все это наглядное доказательство того, что мы всегда были окружены заботой".

"Мы всегда мечтали вернуться в Джебраил. Сегодня мы возвращаемся туда с большими надеждами и мечтами. Надеюсь, мы будем жить на своей родной земле с чувством радости и гордости.

Мой сын – пограничник. Мы благодарим каждого нашего солдата стоящего на страже нашего государства и ее границ. Да упокоит всевышний души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам!", – добавила она.