О нас

Севиндж Гусейнова: Я покинула Джебраил в 8 лет, сегодня возвращаюсь как мать пограничника

Севиндж Гусейнова: Я покинула Джебраил в 8 лет, сегодня возвращаюсь как мать пограничника Когда мы покидали Джебраил, мне было 8 лет. Сегодня я возвращаюсь туда как мать пограничника.
Внутренняя политика
13 января 2025 г. 07:43
Севиндж Гусейнова: Я покинула Джебраил в 8 лет, сегодня возвращаюсь как мать пограничника

Когда мы покидали Джебраил, мне было 8 лет. Сегодня я возвращаюсь туда как мать пограничника.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Севиндж Гусейнова, которая сегодня возвращается в город Джебраил.

Она отметила, что проживает один из самых незабываемых дней своей жизни:

"Я очень рада. Испытываю гордость и волнение. От имени своей семьи и всех жителей Джебраила мы благодарим главу государства за возможность пережить этот радостный день.

Вынужденные переселенцы всегда находились в центре внимания президента Ильхама Алиева. Глава государства на протяжении всех этих лет уделял всем нам большое внимание и заботу. Социальные пособия, освобождение наших детей от платы за обучение, а также коммунальные льготы – все это наглядное доказательство того, что мы всегда были окружены заботой".

"Мы всегда мечтали вернуться в Джебраил. Сегодня мы возвращаемся туда с большими надеждами и мечтами. Надеюсь, мы будем жить на своей родной земле с чувством радости и гордости.

Мой сын – пограничник. Мы благодарим каждого нашего солдата стоящего на страже нашего государства и ее границ. Да упокоит всевышний души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам!", – добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Cəbrayılı 8 yaşımda tərk etdim, sərhədçi anası kimi qayıdıram

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi