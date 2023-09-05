Сестра пропавшего без вести в ходе I Карабахской войны: Надеюсь на любую информацию о его судьбе

"Я не верю, что мой брат жив. Но надеюсь получить хоть какую-то информацию о его судьбе".

"Не верю, что мой брат жив, но надеюсь получить хоть какую-то информацию о его судьбе".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявила сестра пропавшего без вести в первой Карабахской войне Эльчина Бабаева Амалия Мамедова, посетив обнаруженное в Шуше массовое захоронение.

"Более 30 лет у нас нет никакой информации о моем брате, Бабаеве Эльчине Сиясят оглу. Он был ранен 31 марта 1993 года в боях за село Гюлябирд Лачынского района. По словам его боевых товарищей, он получил тяжелое ранение, и поэтому они не смогли забрать его с территории. С тех пор мы долгое время искали моего брата, каждый раз при обмене пленными надеялись на весточку о нем. Теперь, с обнаружением массовых захоронений, у нас вновь появилась надежда", - сказала она.

Отметим, что сегодня организована поездка в Шушу для членов семей лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.