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Сергей Марков: Это исторические выборы, прошедшие на всей суверенной территории Азербайджана

Сергей Марков: Это исторические выборы, прошедшие на всей суверенной территории Азербайджана Это исторические выборы, которые состоялись на всей территории Азербайджана, включая Карабах и 7 районов, ранее находившихся под оккупацией.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 12:31
Сергей Марков: Это исторические выборы, прошедшие на всей суверенной территории Азербайджана

Это исторические выборы, которые состоялись на всей территории Азербайджана, включая Карабах и 7 районов, ранее находившихся под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом заявил российский наблюдатель, директор Центра политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции по итогам парламентских выборов от 1 сентября.

"Наша группа независимых наблюдателей от РФ включала более 10 человек. Мы посетили около 15 избирательных участков. Итог этих наблюдений отражен в отчете, будет представлен СМИ", - сказал он.

Но по его словам, итог наблюдения достаточно ясный - выборы прошли в полном соответствии с законами Азербайджана, их можно в полной мере назвать свободными, демократическими, законными, справедливыми и конкурентными.

"Они полностью соответствуют требованиям международных организаций, которые были разработаны за последние десятилетия для различного рода выборов и самое главное, что эти выборы в полной мере отражают волю народа Азербайджана", - заявил он, добавив, что единственная рекомендация заключается в том, что надо более строго следить за тем чтобы на избирательных участках были плакаты со всеми кандидатами.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Markov: Bu, Azərbaycanın bütün suveren ərazisində keçirilən tarixi seçkilərdir
Версия на английском языке Russian observer: These are historic elections held across entire sovereign territory of Azerbaijan

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