Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты для на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты для на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие результаты, достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх, каждому спортсмену, занявшему второе место, будет выплачено 200 тыс. манатов, его тренеру - 100 тыс. манатов, занявшему третье место - 100 тыс. манатов, его тренеру - 50 тыс. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.