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Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов

Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты для на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Внутренняя политика
12 августа 2021 г. 17:14
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты для на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие результаты, достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх, каждому спортсмену, занявшему второе место, будет выплачено 200 тыс. манатов, его тренеру - 100 тыс. манатов, занявшему третье место - 100 тыс. манатов, его тренеру - 50 тыс. манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020-də gümüş medal qazanan idmançılara 200 min, bürünc medalçılara 100 min manat veriləcək

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