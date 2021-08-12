Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с назначением денежных вознаграждений азербайджанским спортсменам и их тренерам за высокие результаты для на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокие результаты, достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх, каждому спортсмену, занявшему второе место, будет выплачено 200 тыс. манатов, его тренеру - 100 тыс. манатов, занявшему третье место - 100 тыс. манатов, его тренеру - 50 тыс. манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.