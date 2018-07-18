Серджо Маттарелла награжден орденом "Гейдар Алиев"

18 июля, 2018 23:50

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Серджо Маттареллы орденом "Гейдар Алиев". Как сообщает Report, в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой наградить президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу орденом "Гейдар Алиев"".