Серджо Маттарелла награжден орденом "Гейдар Алиев"

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Серджо Маттареллы орденом "Гейдар Алиев".
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой наградить президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу орденом "Гейдар Алиев"".
News DepartmentАвтор новости
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