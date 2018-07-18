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    Серджо Маттарелла награжден орденом "Гейдар Алиев"

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Серджо Маттареллы орденом "Гейдар Алиев".

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой наградить президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу орденом "Гейдар Алиев"".

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