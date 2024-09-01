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Сербский наблюдатель заявил о соответствии выборов в Азербайджане демократическим стандартам

Сербский наблюдатель заявил о соответствии выборов в Азербайджане демократическим стандартам Депутат сербского парламента Живота Старевич, наблюдавший за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане, сообщил, что его делегация посетила несколько избирательных участках, и выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 22:21
Сербский наблюдатель заявил о соответствии выборов в Азербайджане демократическим стандартам

Депутат сербского парламента Живота Старевич, наблюдавший за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане, сообщил, что его делегация посетила несколько избирательных участках, и выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.

Как сообщает Report, наблюдатель отметил, что не было зафиксировано нюансов, которые могли бы помешать процессу голосования.

"Голосование прошло в мирных условиях. На участках, где мы провели наблюдения, каких-либо нарушений зафиксировано не было. Благодаря профессионализму Центральной избирательной комиссии все было на высоком уровне", - подчеркнул Ж.Старевич.

Парламентарий добавил, что работники на избирательных участках продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

"Это показывает, что они прошли нужную подготовку", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı müşahidəçi: Seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilib

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