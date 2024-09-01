Сербский наблюдатель заявил о соответствии выборов в Азербайджане демократическим стандартам

Депутат сербского парламента Живота Старевич, наблюдавший за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане, сообщил, что его делегация посетила несколько избирательных участках, и выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.
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"Голосование прошло в мирных условиях. На участках, где мы провели наблюдения, каких-либо нарушений зафиксировано не было. Благодаря профессионализму Центральной избирательной комиссии все было на высоком уровне", - подчеркнул Ж.Старевич.
Парламентарий добавил, что работники на избирательных участках продемонстрировали высокий уровень профессионализма.
"Это показывает, что они прошли нужную подготовку", - заключил он.