Сербский наблюдатель заявил о соответствии выборов в Азербайджане демократическим стандартам

Депутат сербского парламента Живота Старевич, наблюдавший за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане, сообщил, что его делегация посетила несколько избирательных участках, и выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.

Депутат сербского парламента Живота Старевич, наблюдавший за ходом голосования на парламентских выборах в Азербайджане, сообщил, что его делегация посетила несколько избирательных участках, и выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами.

Как сообщает Report , наблюдатель отметил, что не было зафиксировано нюансов, которые могли бы помешать процессу голосования.

"Голосование прошло в мирных условиях. На участках, где мы провели наблюдения, каких-либо нарушений зафиксировано не было. Благодаря профессионализму Центральной избирательной комиссии все было на высоком уровне", - подчеркнул Ж.Старевич.

Парламентарий добавил, что работники на избирательных участках продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

"Это показывает, что они прошли нужную подготовку", - заключил он.