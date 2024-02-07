Сербский наблюдатель: Поздравляю азербайджанский народ с хорошо организованными выборами

Внеочередные президентские выборы проходят в полном соответствии с демократическими принципами и нормативами.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в полном соответствии с демократическими принципами и нормами.

Как передает Report, об этом глава наблюдательной миссии сербского парламента, вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич заявила журналистам в Ханкенди.

"Я возглавляю сербскую делегацию, которой предоставлена возможность наблюдать за выборами в вашей стране. И мы первая делегация наблюдателей из Сербии, которая приехала в Карабах. Первым мы посетили избирательный участок в Шуше. Могу сказать, что избирательный процесс проходит в соответствии со всеми избирательными законами, в полном соответствии с демократическими принципами и нормами. Я могу поздравить азербайджанский народ с хорошо организованными выборами", - сказала Сандра Божич.

По ее словам, процент людей, которые пришли проголосовать сегодня, очень высок.

"И я могу сказать, что делегация Сербии довольна всем, что мы увидели", - отметила сербский наблюдатель.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.