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Сепаратисты покидают Азербайджан

Сепаратисты покидают Азербайджан На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход армян в направлении Ханкенди-Горус. Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня через ППП беспрепятственно прошли около 60 человек. После провер
Внутренняя политика
21 августа 2023 г. 11:07
Сепаратисты покидают Азербайджан

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня после проверки документов через ППП беспрепятственно прошли около 60 человек, большинство из которых являются российскими гражданами.

В основном это лица, поддерживающие сепаратизм на территории Азербайджана. И они, и их покровители уже осознали бессмысленность и бесполезность проведения грязной и гнусной игры против Азербайджана.

Азербайджан всегда заявлял на разных уровнях, что люди, которые уважают законы Азербайджана и согласны жить по этим законам, могут оставаться здесь.

Азербайджан всегда на разных площадках и уровнях заявлял, что на этой территории могут проживать только те, кто уважает законы Азербайджана и согласен им следовать.

Для тех, кто не принимает это условие и пытается жить по каким-то своим правилам, двери открыты - пусть едут и живут, где хотят.

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Версия на английском языке ФотоSeparatists leaving Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSeparatçılar Azərbaycanı tərk edir

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