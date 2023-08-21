Сепаратисты покидают Азербайджан

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход армян в направлении Ханкенди-Горус. Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня через ППП беспрепятственно прошли около 60 человек. После провер

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня после проверки документов через ППП беспрепятственно прошли около 60 человек, большинство из которых являются российскими гражданами.

В основном это лица, поддерживающие сепаратизм на территории Азербайджана. И они, и их покровители уже осознали бессмысленность и бесполезность проведения грязной и гнусной игры против Азербайджана.



Азербайджан всегда заявлял на разных уровнях, что люди, которые уважают законы Азербайджана и согласны жить по этим законам, могут оставаться здесь.

Азербайджан всегда на разных площадках и уровнях заявлял, что на этой территории могут проживать только те, кто уважает законы Азербайджана и согласен им следовать.



Для тех, кто не принимает это условие и пытается жить по каким-то своим правилам, двери открыты - пусть едут и живут, где хотят.