​Сенатор: Азербайджан должен донести правду о Карабахе французам

Сегодня во Франции все говорят только о так называемом "геноциде армян", но мало кто знает о геноциде азербайджанцев в Ходжалы со стороны армян.

Об этом Report заявил вице-президент комиссии сената Франции по внутренним вопросам Жоель Герриё (Joel Guerriau).

"Важно доносить правду о проблеме до других людей. К примеру, я сам, приехав в Азербайджан, увидел совершенно другую сторону вопроса",- сказал он.

По его словам, необходимо найти решение нагорно-карабахского конфликта и Франция, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ готова содействовать поиску мирного решения этого конфликта.

Он отметил, что роль Франции в этом вопросе важна, и она должна быть более активной в качестве посредника в этом конфликте.