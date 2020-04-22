Семья Ахмеда Оруджа благодарит президента Азербайджана

Абдул Оруджлу написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени семьи председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Разрешите выразить Вам бесконечную признательность за помощь, оказанную нам в самые трудные для нашей семьи моменты – в безвыходной ситуации, в которой мы оказались из-за проблем со здоровьем моего отца, председателя партии "Азадлыг" Ахмеда Оруджа, за проявленные поддержку и заботу.

Наша благодарность и симпатия к Вам бесконечны. Особая забота, проявленная о нас в напряженных условиях, когда в стране идет борьба с пандемией коронавируса, Ваш благородный шаг, предпринятый невзирая на разность политических взглядов, служат еще одним олицетворением того, что Вы являетесь истинным лидером, обладающим самыми высокими человеческими качествами. Мы лично убедились в том, что Вы и многоуважаемая Мехрибан ханым думаете о каждом гражданине, спешите на помощь всем нуждающимся.

Мы никогда не забудем неоценимой помощи, которую Вы оказали, когда жизни моего отца угрожала серьезная опасность.

Да хранит Вас Всевышний, господин президент".