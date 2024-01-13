Семьи турецких шехидов посетили Тертер и Агдере

Семьи шехидов из турецкой провинции Бурса сегодня посетили Тертер и Агдере.

Семьи шехидов из турецкой провинции Бурса сегодня посетили Тертер и Агдере.

Как сообщает карабахское бюро Report, всего Тертер и Агдере посетили члены 18 семей шехидов, отдавших жизни во имя своей Родины.

Гости сперва посетили Музей государственных символов в Тертере. Глава исполнительной власти Тертерского района Мустаким Мамедов подарил семьям шехидов платки-кялагаи и нагрудный значок "Хары-бюльбюль".

Гости также посетили частный дом в Тертере, разрушенный в результате ракетного обстрела во время 44-дневной Отечественной войны.

Затем члены семей шехидов посадили дерево в парке "Vətən Bağı", созданном для увековечения памяти шехидов Отечественной войны в поселке Шихарх Агдеринского района.

Следует отметить, что данный визит организован совместно Минобороны Азербайджана и Союзом промышленников и предпринимателей Турции.