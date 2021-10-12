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Семьи шехидов и ветераны войны обслуживаются в ASAN xidmət вне очереди

Семьи шехидов и ветераны войны обслуживаются в ASAN xidmət вне очереди В ASAN xidmət продолжается предоставление особой услуги для раненых в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана и членов семей шехидов.
Внутренняя политика
12 октября 2021 г. 12:10
Семьи шехидов и ветераны войны обслуживаются в ASAN xidmət вне очереди
Report

В ASAN xidmət продолжается предоставление особой услуги для раненых в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана и членов семей шехидов.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте АР.

Сообщается, что лица из определенных категорий смогут воспользоваться услугами центра вне очереди. Оказываемые услуги (включая выдачу свидетельства о праве наследования и связанное с этим оформление) охватывают только вопросы, связанные непосредственно с самими ранеными и шехидами.

Целью является обеспечение особой заботы о подаривших нам победу за счет своей крови и жизней.

До сих пор в этом направлении было обеспечено 3 956 обращений, из которых 1 790 обращения раненых, 2 166 – членов семей шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələri və qazilər “ASAN xidmət”də növbə gözləməyəcəklər

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