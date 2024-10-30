Семьи пропавших без вести в Карабахской войне побывали на освобожденных территориях

Члены семей лиц, пропавших без вести во время Карабахской войны, совершили поездку на освобожденные территории.
Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, они побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.
Поездка была организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести".
Участники поездки побывали на аллеях шехидов в Агдаме и Ходжалы и посетили площадь Победы в Ханкенди. Отсюда они обратились к международным организациям и призвали занять справедливую позицию в отношении азербайджанцев, пострадавших от армянской агрессии.
Члены семей пропавших без вести, участвующие в поездке, заявили, что ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации не предприняли эффективных шагов для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев, и потребовали от Армении информации об этих лицах.