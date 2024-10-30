Семьи пропавших без вести в Карабахской войне побывали на освобожденных территориях

Члены семей лиц, пропавших без вести во время Карабахской войны, совершили поездку на освобожденные территории.

Члены семей лиц, пропавших без вести во время Карабахской войны, совершили поездку на освобожденные территории.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, они побывали в Агдаме, Ходжалы, Ханкенди и Шуше.

Поездка была организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести".

Участники поездки побывали на аллеях шехидов в Агдаме и Ходжалы и посетили площадь Победы в Ханкенди. Отсюда они обратились к международным организациям и призвали занять справедливую позицию в отношении азербайджанцев, пострадавших от армянской агрессии.

Члены семей пропавших без вести, участвующие в поездке, заявили, что ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации не предприняли эффективных шагов для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев, и потребовали от Армении информации об этих лицах.