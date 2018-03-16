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    Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела - ЭКСКЛЮЗИВ

    Приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела.

    Как сообщает Report, приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов.

    Статус отдела получили нижеследующие отделения:

    1-е отделение полиции Хазарского районного управления полиции

    12-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции

    17-е отделение полиции Наримановского районного управления полиции

    22-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции

    25-е отделение полиции Низаминского районного управления полиции

    29-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции

    30-е отделение полиции Сураханского районного управления полиции.

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