Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Семи отделениям полиции Баку дан статус отдела.
Как сообщает Report, приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов.
Статус отдела получили нижеследующие отделения:
1-е отделение полиции Хазарского районного управления полиции
12-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции
17-е отделение полиции Наримановского районного управления полиции
22-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции
25-е отделение полиции Низаминского районного управления полиции
29-е отделение полиции Ясамальского районного управления полиции
30-е отделение полиции Сураханского районного управления полиции.
News DepartmentАвтор новости
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