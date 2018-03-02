 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Республиканском наркологическом центре окажут материальную помощь

    В связи с этим даны поручения

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанское государство окажет пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в Республиканском наркологическом центре материальную и другую необходимую помощь.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в распоряжении президента Ильхама Алиева "О создании Государственной комиссии в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре".

    Кроме того, государство обеспечит лечение пострадавших в результате пожара, осуществит необходимые мероприятия для временного размещения работников Республиканского наркологического центра и проходящих здесь лечение лиц и пр.

    В связи с этим соответствующей Государственной комиссии даны поручения.

    Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева была создана Госкомиссия в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi