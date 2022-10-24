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Производимая в гусарском селе Чилагир продукция будет брендирована

Производимая в гусарском селе Чилагир продукция будет брендирована "Продукция, производимая в селе Чилагир в Гусаре будет брендирована".
Внутренняя политика
24 октября 2022 г. 11:24
Производимая в гусарском селе Чилагир продукция будет брендирована

"Продукция, производимая в селе Чилагир в Гусаре будет брендирована".

Как передает Report, об этом заместитель председателя Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Фархад Ашурбейли сказал во время выступления на Национальном кулинарном Конгрессе.

По его словам, в ближайшее время совместно с Программой развития ООН будет реализован проект по брендированию села Чилагир Гусарского района и продвижению его продукции на местный и зарубежный рынки.

Ф.Ашурбейли также отметил, что чемпионат Qızıl Şah Qızıl Yüzlük ("Золотой король Золотая сотня") состоится 17-19 мая следующего года: "Чемпионат будет посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева".

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Версия на азербайджанском языке Qusarda Çiləgir kəndi brendləşdiriləcək

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