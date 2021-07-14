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Сельчук Байрактар посетил лечащихся в Турции ветеранов II Карабахской войны

Сельчук Байрактар посетил лечащихся в Турции ветеранов II Карабахской войны Делегация Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət) во главе с заместителем председателя Джейхуном Салмановым посетила Турцию.
Внутренняя политика
14 июля 2021 г. 11:31
Сельчук Байрактар посетил лечащихся в Турции ветеранов II Карабахской войны

Делегация Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmət) во главе с заместителем председателя Джейхуном Салмановым посетила Турцию.

Как сообщили Report в ASAN Xidmət, в рамках визита Джейхун Салманов и технический директор турецкой компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар посетили наших ветеранов, лечение которых продолжается в Турции Фондом YAŞAT.

В ходе беседы с руководством больницы и профессорско-преподавательским составом было подробно обсуждено текущее состояние наших ветеранов. Было подчеркнуто, что каждый из нас благодарен нашим героическим воинам за то, что они подарили нам победу в Отечественной войне, и Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до полного завершения.

Наши ветераны выразили признательность как Государственному агентству, так и Сельчуку Байрактару за то, что такая поездка была осуществлена. Нашим ветеранам были вручены подарки и сделаны памятные фотографии.

Напомним, что с учетом заключения врачей 120 наших ветеранов были отправлены на лечение в Турцию. 50 из них уже успешно завершили процедуру лечения и вернулись на родину. Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы.

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Версия на английском языке ФотоSelcuk Bayraktar visits our veterans treated in Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоSelçuk Bayraktar Türkiyədə müalicəsi davam etdirilən qazilərimizi ziyarət edib

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