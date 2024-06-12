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Сель нанес ущерб жилым кварталам в Лачыне

Сель нанес ущерб жилым кварталам в Лачыне Наблюдающиеся в последние дни в горных и предгорных районах интенсивные осадки нанесли ущерб жилым кварталам в селах Забух и Сус Лачынского района.
Внутренняя политика
12 июня 2024 г. 16:32
Сель нанес ущерб жилым кварталам в Лачыне

Наблюдающиеся в последние дни в горных и предгорных районах интенсивные осадки нанесли ущерб жилым кварталам в селах Забух и Сус Лачынского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации, распространенной спецпредставительством президента Азербайджана в Лачынском районе и Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В сообщении отмечается, что сошедшие вследствие интенсивных осадков с окрестных горных массивов селевые потоки затопили подвалы некоторых домов.

"В настоящее время специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и представители соответствующих структур находятся в районе стихийного бедствия. В целях скорейшего устранения последствий стихии принимаются необходимые меры", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Sel Laçında yaşayış sahələrinə ziyan vurub, bəzi evlərin zirzəmisinə su dolub, rəsmilər ərazidədir

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