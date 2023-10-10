Секретарь Совбеза: Армяне Карабаха получили историческую возможность реинтегрироваться в азербайджанское общество

Азербайджанское государство предоставило армянским жителям Карабахского региона историческую возможность получить гражданство и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество.

Азербайджанское государство предоставило армянским жителям Карабахского региона историческую возможность получить гражданство и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, проведенные Вооруженными силами Азербайджана успешные операции, такие как "Месть" и "Решительный ответ", а также открытие погранично-пропускного пункта в Лачынском районе на азербайджано-армянской границе наглядно продемонстрировали силу "железного кулака".

"В то же время локальные антитеррористические мероприятия привели к полному краху сепаратистского режима и окончательной ликвидации "серой зоны", - говорится в статье.

Р.Усубов подчеркнул, что флаг Азербайджана теперь развевается на всей территории Карабахского региона. Процесс разминирования и разоружения бывшей "серой зоны" успешно продолжается, отметил он.

"Привлеченные к уголовной ответственности авантюристы дают показания в бакинских тюрьмах. Армянские жители перестали быть заложниками сепаратистского режима и приверженцев идеологии национализма, и, наконец, получили возможность жить спокойно, без страха, в достатке. Азербайджанское государство предоставило им историческую возможность получить гражданство и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество ", - отмечается в статье.