Секретарь Совбеза АР: В регионе де-факто установился мир

Хоть мирный договор с Арменией еще не подписан, в регионе де-факто установился мир.

Хоть мирный договор с Арменией еще не подписан, в регионе де-факто установился мир.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

Р. Усулов отметил, что угрозы национальной безопасности были устранены:

"Азербайджанский народ сейчас обсуждает Карабах как зону масштабного строительства в условиях стабильной безопасности, проводя работы глобального значения.

Азербайджанский феномен стал главным регулирующим фактором в обеспечении мира, сотрудничества и безопасности в регионе. Реалии, созданные победой, актуализировали новые подходы и современные вызовы для всего Кавказа и Евразии в различных сферах".

"Система мира, развития и безопасности в нашей стране и на Кавказе является значительным вкладом в глобальную безопасность. Любые процессы, связанные с Азербайджаном, который признан влиятельным государством и лидером на международной арене, привлекают внимание и оказывают серьезное воздействие на глобальном уровне.

Однако независимая политика Азербайджана и его Лидера вызывает беспокойство и недовольство у некоторых внешних кругов, групп, а также в ряде государств. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан затронул "глубинные слои" на мировой арене. Тем не менее высокая репутация и доверие, которые наша республика завоевала благодаря вкладу в решение глобальных проблем за последнее десятилетие, показывают, что большинство государств и народов поддерживают продолжение этой независимой политики.

К сожалению, проблемы в области безопасности на глобальном уровне приобрели более широкие масштабы в последние годы. Социальные кризисы, экономические спады, гражданские конфликты, политические раздоры и даже экологические катастрофы создают угрозы безопасности государств и народов, подобные тем, что несут кровавые войны. В современной системе безопасности все эти факторы рассматриваются как угрозы одного уровня, и четко прослеживается их взаимосвязь, когда одна проблема провоцирует другую", - добавил секретарь Совета безопасности.