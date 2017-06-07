Секретарь комиссии: В последние 15 лет в Азербайджане осуществлены системные антикоррупционные реформы

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В последние 15 лет в Азербайджане осуществлены системные антикоррупционные реформы".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на втором пленарном заседании 3-го заседания руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ЕСО) заявил секретарь комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана Камал Джафаров.

По его словам, сегодня в Азербайджане существуют все механизмы для эффективной борьбы с коррупцией.

К. Джафаров отметил, что сейчас существующие в этой области механизмы успешно используются: "Борьба с коррупцией - продолжительная работа. Поэтому мы постоянно изучаем новшества, международный опыт для нас очень важен".