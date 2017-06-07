 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Секретарь комиссии: В последние 15 лет в Азербайджане осуществлены системные антикоррупционные реформы

    Международный опыт для нас очень важен

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "В последние 15 лет в Азербайджане осуществлены системные антикоррупционные реформы".

    Как сообщает Report, об этом во время выступления на втором пленарном заседании 3-го заседания руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества (ЕСО) заявил секретарь комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана Камал Джафаров.

    По его словам, сегодня в Азербайджане существуют все механизмы для эффективной борьбы с коррупцией.

    К. Джафаров отметил, что сейчас существующие в этой области механизмы успешно используются: "Борьба с коррупцией - продолжительная работа. Поэтому мы постоянно изучаем новшества, международный опыт для нас очень важен".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi