Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией ответит на вопросы в прямом эфире

Баку. 12 февраля REPORT.AZ/ Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики Кямал Джафаров ответит на вопросы зрителей в прямом эфире на своем аккаунте в Facebook.

Как сообщает Report, об этом заявил сам К.Джафаров.

По его словам, прямая трансляция начнется 13 февраля в 19.30.

К.Джафаров расскажет о реальных причинах изменения рейтинга Азербайджана в Индексе восприятия коррупции за 2018 год. Он также ответит на вопросы читателей, касающиеся деятельности Комиссии по борьбе с коррупцией и другие вопросы в этой области.

Саид Гариб