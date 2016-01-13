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    Секретарь Комиссии по борьбе против коррупции освобожден от занимаемой должности - ФОТО

    Он уволился по собственному желанию

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Секретарь Комиссии по борьбе против коррупции Азербайджанской Республики Вюсал Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, В.Гусейнов уволился по собственному желанию.

    Причиной его увольнения с должности секретаря комиссии стало его избрание депутатом на выборах в Милли Меджлис 5-го созыва в 2015 году от правящей партии ПНА. 

    Пока на пост секретаря Комиссии по борьбе против коррупции Азербайджанской Республики новых назначений не было. 

    Отметим, что В.Гусейнов избран депутатом от 91-го Уджарского избирательного округа. 

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