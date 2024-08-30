О нас

Секретарь Госкомиссии: Установлены личности 74 пропавших без вести граждан Азербайджана

Секретарь Госкомиссии: Установлены личности 74 пропавших без вести граждан Азербайджана 10:58
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 11:46
Секретарь Госкомиссии: Установлены личности 74 пропавших без вести граждан Азербайджана

На 21 кладбище в 13 городах и районах Азербайджана эксгумировали останки 185 неизвестных жертв, погибших во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, руководителя рабочей группы Газанфара Ахмедова, опубликованной в АЗЕРТАДЖ.

В статье подчеркивается, что установлены личности 74 погибших, ранее считавшихся пропавшими без вести:

"На сегодняшний день обнаружены и изъяты останки 613 человек. В результате судебной молекулярно-генетической экспертизы были установлены и обнародованы личности 149 человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyasının katibi: Naməlum məzarlıqlar üzrə 74 itkin-şəhidin şəxsiyyəti eyniləşdirilib

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi