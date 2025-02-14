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Секретарь ЦИК: Результаты выборов по некоторым муниципалитетам признаны недействительными

Секретарь ЦИК: Результаты выборов по некоторым муниципалитетам признаны недействительными Результаты выборов по некоторым муниципалитетам признаны недействительными.
Внутренняя политика
14 февраля 2025 г. 16:58
Секретарь ЦИК: Результаты выборов по некоторым муниципалитетам признаны недействительными

Результаты выборов по некоторым муниципалитетам признаны недействительными.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арифа Мухтарова на заседании по итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января.

Она отметила, что результаты выборов признаны недействительными по Лянкяранскому сельскому избирательному округу №78 (Шюрюкский муниципалитет), Огуз-Габала-Шекинскому избирательному округу №117 (Падарский муниципалитет) и Имишлинскому избирательному округу №81 (Баджираванский муниципалитет).

Состав муниципалитета Гягяли (Агсуинский избирательный округ №90) не был полностью сформирован.

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Версия на азербайджанском языке MSK katibi: Bəzi bələdiyyələr üzrə seçkinin nəticələri etibarsız hesab edilib

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