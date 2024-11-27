Секретарь ЦИК: Прием документов кандидатов на муниципальных выборах начнется 10 декабря

Прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах начнется за 50 дней до дня выборов – 10 декабря.

Прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах начнется за 50 дней до дня выборов – 10 декабря.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что прием документов завершится 30 декабря в 18:00.

По ее словам, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, процесс выдвижения кандидатов начнется после официальной публикации решения о назначении выборов.