Секретарь ЦИК: Прием документов кандидатов на муниципальных выборах начнется 10 декабря

Прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах начнется за 50 дней до дня выборов – 10 декабря.
Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".
Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что прием документов завершится 30 декабря в 18:00.
По ее словам, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, процесс выдвижения кандидатов начнется после официальной публикации решения о назначении выборов.