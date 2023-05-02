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Сейсмологи из Грузии прибыли в Азербайджан

Сейсмологи из Грузии прибыли в Азербайджан В Азербайджан прибыли сейсмологи из Грузии.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 17:00
Сейсмологи из Грузии прибыли в Азербайджан

В Азербайджан прибыли сейсмологи из Грузии.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Находящиеся с визитом в Азербайджане директор Центра сейсмологического мониторинга Института наук о Земле Грузинского государственного университета Ильи, профессор Теа Годоладзе, сотрудник Центра Альберт Вузаладзе и сотрудник компании "Lab" Арчил Иванашвили посетили Центр мониторинга Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Сейсмологи из Грузии провели встречи с сотрудниками бюро по изучению землетрясений и отдела "Динамика очагов землетрясений".

Грузинские сейсмологи совместно с заместителем начальника, системным администратором бюро исследований землетрясений Ругийей Керимовой, инженерами-программистами центра Таиром Исмаиловым и Наилем Газиевым в рамках проекта “Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии” (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia) приняли участие в установке нового сервера в программе SeisComp5 новых 22 сейсмических станций, установленных в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan seysmoloqları Azərbaycana gəlib

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