Сегодня завершается создание временных избирательных участков в связи с выборами

Сегодня в Азербайджане завершается процесс создания временных избирательных участков в связи с запланированными на 1 сентября внеочередными парламентскими выборами.

Сегодня в Азербайджане завершается процесс создания временных избирательных участков в связи с запланированными на 1 сентября внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис".

Согласно законодательству, создание избирательных участков в воинских частях непосредственно перед выборами осуществляется в исключительных случаях соответствующими окружными избирательными комиссиями и в соответствии с их решением командирами воинских частей.

А в СИЗО и пенитенциарных учреждениях окружные избирательные комиссии могут создавать временные избирательные участки в ккординации с соответствующим органом исполнительной власти (Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и главами муниципальных образований).

Создание временных избирательных участков должно быть завершено не менее чем за 5 дней до дня голосования.

В Календарном плане эта дата назначена на 27 августа 2024 года.