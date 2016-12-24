Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает юбилей.

Как сообщает Report, главе государства исполняется 55 лет.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. С 1967 по 1977 годы он учился в средней школе города Баку.

В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

По окончании МГИМО, в 1982 году, поступил в аспирантуру Московского государственного института международных отношений.

В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. С 1985 по 1990 годы преподавал в Московском государственном институте международных отношений.

С 1991 по 1994 годы президент Алиев работал в сфере частного бизнеса. Возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Принимал активное участие в осуществлении "нефтяной стратегии Гейдара Алиева". Является автором ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики суверенного Азербайджана. Доктор политических наук.

Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики.

С 1997 года по настоящее время является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. За большой вклад в дело развития спорта и Олимпийского движения награжден высшим орденом Международного олимпийского комитета.

В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а с 2005 года по настоящее время является председателем правящей партии "Ени Азербайджан".

С 2001 по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года избран заместителем председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ. 4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом (парламентом) был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с назначением на должность премьер-министра Азербайджанской Республики сложил депутатские полномочия.

15 октября 2003 года был избран президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах за Ильхама Алиева проголосовало более 76% избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

В апреле 2004 года за активное участие в работе ПАСЕ и приверженность европейским идеалам был награжден дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью ПАСЕ.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджанской Республики. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран большинством голосов на пост президента Азербайджанской Республики. За него отдали свои голоса 84.54% проголосовавших избирателей. Вступил в должность с 19 октября 2013 года.

Ордена и звания, которые были присуждены президенту Алиеву: Орден Гейдара Алиева (Азербайджанская Республика), Премия Ихсана Дограмачи за мир и международные отношения (Турция), Орден "Звезда Румынии" (Румыния), Орден короля Абдулазиза (Королевство Саудовской Аравии), Орден Славы (Грузия), Большой Крест Почетного Легиона (Франция), Орден Шейх-уль-ислама (Азербайджанская Республика), Орден первой степени Преподобного Сергия Радонежского Русской Православной Церкви, Орден Славы "Великой Кордон" (Международный Военно-Спортивный Совет), Орден Славы Международной Конфедерации Спортивных Организаций стран СНГ, высший орден Зала Почета ФИЛА "Легенда Спорта", "Большой крест ордена за заслуги Республики Польша" (Польша), Орден Князя Ярослава Мудрого І степени (Украина), Орден "Мубарак аль-Кабир" (Государство Кувейт), Золотая медаль парламента Греции (Греция), Знак Почета Европейского движения справедливых игр, Степень "Кавалера Большого креста" ордена "Три звезды" (Латвийская Республика), Большой крест Национального румынского ордена "За верную службу" (Румыния), орден "Исмоили Сомони" (Таджикистан). Почетный доктор Университета Линкольна (США), Почетный доктор Московского государственного университета международных отношений, Почетный профессор Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева (Казахстан), Почетный доктор Билькентского Университета (Турция), Почетный доктор Национальной налоговой академии (Украина), Почетный доктор Плостского университета нефти и газа (Румыния), Почетный профессор Университета национальной и мировой экономики (Болгария), Почетный доктор Кьюнг Хи Университета (Южная Корея), Почетный доктор Иорданского университета (Иордания), Почетный доктор общественных наук Университета Корвинус (Венгрия), Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация), Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Украина), Почетный профессор Туркменского государственного университета имени Махтумкули (Туркменистан), Почетный доктор Бакинского государственного университета (Азербайджан), Почетный профессор Белорусского государственного университета (Беларусь), Почетный доктор Анкарского университета (Турция), Почетный доктор Университета Чукурова (Турция).

Информационное агентство Report поздравляет президента Ильхама Алиева с юбилеем, желает ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в деятельности!