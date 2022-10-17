Сегодня - вторая годовщина освобождения города Физули от оккупации

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Сегодня - 17 октября - День освобождения Вооруженными силами Азербайджана города Физули от оккупации со стороны Армении.

Как сообщает Report , прошло два года с тех пор, как город был очищен от армянских захватчиков.

17 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу объявил об освобождении от оккупации города Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели.

На освобожденных территориях был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Физулинская операция была одной из важнейших сражений Азербайджанской армии на юго-восточном фронте во Второй Карабахской войне. Противник бежал из района, понеся значительные потери в живой силе и технике. Кроме того, прорыв нескольких оборонительных рубежей, расположенных на бывшей линии соприкосновения Физули, создал широкие возможности для продвижения Азербайджанской армии по Южному фронту. В результате операции был уничтожен начальник инженерно-саперных войск армянской армии, полковник Ашот Казарян.

Через 6 дней после победы Азербайджана над врагом в Отечественной войне – 16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Физулинский район. Ильхам Алиев поднял в Физули флаг Азербайджана. Эти моменты - часть самых славных страниц современной истории Азербайджана.

Согласно соответствующим распоряжениям, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалью "За освобождение Физули" за проявленное мужество и отвагу в боевых операциях по освобождению района от оккупации.

Один из крупных населенных пунктов Азербайджана - Физули - был основан в 1827 году. В 1930 году в Гарабулаге был образован район под названием Гарягин с селами Гозлучай, Кёнделенчай, Аразбойу и другим по обеим сторонам магистральной дороги Физули-Агдам. В 1959 году в связи с 400-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули район был переименован в Физулинский. Территория района составляет 1 386 кв. км, а население - 134 333 человека. В его состав входит 1 город и 78 сел.

23 августа 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали 58 сел района и сам город Физули.

До 50% населения района проживает в одном городе, 17 поселках, 21 селе на освобожденной от оккупации территории. Другие жители района как вынужденные переселенцы временно поселились в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Бейлагане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде и других районах.

Физулинский район богат историко-религиозными памятниками, в частности на его территории много мавзолеев.

Подобно другими городам и селам Физулинский район подвергся вандализму в период армянской оккупации. Находящиеся на территории района дома, исторические памятники полностью разрушены, деревья уничтожены.

Сейчас здесь продолжаются восстановительные и реконструкционные работы, восстанавливается инфраструктура. 26 октября прошлого года здесь открыт международный аэропорт Физули. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева неоднократно посещали Физули.

В Физули, вблизи села Гараханбейли, в честь шехидов установлена мемориальная доска "27 сентября - День памяти". 27 сентября этого года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время своего очередного визита в Физулинский район посетили мемориальную доску.