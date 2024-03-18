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Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули

Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 06:46
Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули

Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 34 семьи в составе 123 человек.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2 245 человек.

Отметим, что последний миграционный караван в Физули отправился 15 марта. На этом этапе в Физули переселены еще 35 семей (153 человека).

06:00

Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 34 семьи в составе 123 человек.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2 245 человек.

Отметим, что последний миграционный караван в Физули отправился 15 марта. На этом этапе в Физули переселены еще 35 семей (153 человека).

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Версия на азербайджанском языке Füzuli şəhərinə daha 34 ailə yola salınıb - YENİLƏNİB

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