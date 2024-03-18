Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули.
Как передает
Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2 245 человек.
Отметим, что последний миграционный караван в Физули отправился 15 марта. На этом этапе в Физули переселены еще 35 семей (153 человека).
Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.
Как передает
Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 596 семей - 2 245 человек.
Отметим, что последний миграционный караван в Физули отправился 15 марта. На этом этапе в Физули переселены еще 35 семей (153 человека).