Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

Как сообщает "Report", голосование начнется в 08:00 и завершится в 19:00. В муниципальных выборах принимают участие 13 политических партий.

В ходе выборов по республике будет избрано 15 156 членов в 1606 муниципалитетов.

На 1000 избирательных участках Азербайджана установлены веб-камеры.

За ходом выборов будут следить около 60 тысяч наблюдателей. Муниципальные выборы охватят 118 избирательных округов.

Отметим что, последние муниципальные выборы в Азербайджане прошли 23 декабря 2014 года.